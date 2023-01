La marine américaine intercepte plus de 2 000 fusils d'assaut livrés par l'Iran aux Houthis

"Cette cargaison fait partie d'un schéma continu d'activités déstabilisatrices de l'Iran", a déclaré le vice-amiral Brad Cooper

La marine américaine a intercepté plus de 2 000 fusils d'assaut sur un navire de pêche voyageant de l'Iran au Yémen le 6 janvier, a annoncé mardi la 5e flotte américaine. Une équipe de la marine américaine du navire côtier de patrouille USS Chinook a découvert et saisi les armes avec le soutien de l'USS Monsoon et du destroyer lance-missiles USS The Sullivans.

Le bateau, composé d'un équipage de six yéménites, naviguait sur une route régulièrement utilisée pour le trafic de marchandises illicites vers le groupe terroriste houthi au Yémen. La fourniture directe ou indirecte d'armes aux Houthis viole la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU et le droit international.

"Cette cargaison fait partie d'un schéma continu d'activités déstabilisatrices de l'Iran", a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, chef du Commandement central des forces navales américaines, de la 5e flotte américaine et des forces maritimes combinées. "Ces menaces retiennent notre attention. Nous restons vigilants afin d'empêcher toute activité maritime qui entrave la liberté de navigation ou compromet la sécurité régionale."

Deux autres navires de pêche tentant de faire passer des armes en contrebande vers le Yémen ont été interceptés par la 5e flotte américaine dans le golfe d'Oman au cours des deux derniers mois.