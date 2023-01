"Tout rapprochement avec Ankara devra aboutir à la fin de l'occupation turque en Syrie" (Assad)

Les relations sont rompues depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 quand la Turquie a pris le parti des groupes rebelles opposés à Damas

Le président syrien Bashar al-Assad a déclaré jeudi qu'un rapprochement négocié par Moscou avec la Turquie devrait avoir comme finalité "la fin de l'occupation" par Ankara de certaines parties de la Syrie. Ce propos était le premier d'Assad sur des réunions entre des responsables d'Ankara et de Damas après plus d'une décennie d'inimitié pendant la guerre civile en Syrie.

Ankara est devenu un ennemi juré de Damas lorsqu'il a commencé à soutenir les efforts des rebelles pour renverser Assad au début de la guerre civile il y a 12 ans. Mais fin décembre, les ministres de la Défense de la Turquie et de la Syrie ont tenu des négociations historiques à Moscou - la première réunion de ce type depuis 2011.

AFP / Omar HAJ KADOUR Des combattants syriens soutenus par la Turquie dans la ville de Sarmin, à environ 8 kilomètres au sud-est de la ville d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie

Des analystes affirment que Moscou tente de combler le fossé entre ses deux alliés, unis par un "ennemi" commun – les forces kurdes soutenues par les États-Unis dans le nord de la Syrie. Ankara qualifie ces forces de "terroristes". Depuis 2016, la Turquie a lancé plusieurs incursions dans le nord de la Syrie contre les forces kurdes qui lui ont permis de contrôler des zones le long de la frontière.

Suite à la réunion des ministres de la Défense, le ministre des Affaires étrangères d'Ankara, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que lui et ses homologues syrien et russe se rencontreraient. Jeudi, il a confirmé que la rencontre aurait lieu à Moscou. "Il n'y a pas encore de date précise, mais nous tiendrons cette réunion tripartite dès que possible. Peut-être début février", a déclaré Cavusoglu aux journalistes turcs lors d'une visite au Rwanda.