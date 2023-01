L'Iran dit détenir les preuves qu'un détenu anglo-iranien est impliqué dans le meurtre d'un scientifique iranien

Téhéran a toujours accusé le Mossad d'avoir commandité cet assassinat aux méthodes particulièrement sophistiquées

Les médias d'État iraniens ont publié jeudi une vidéo prouvant, selon eux, qu'Alireza Akbari, Anglo-Iranien qui a été vice-ministre de la Défense et qui est condamné à mort pour espionnage, a bien joué un rôle dans l'assassinat du plus grand scientifique nucléaire du pays en 2020. Si les images ne montrent pas d'aveux d'Alireza Akbari, elles indiquent qu'un agent britannique aurait collecté des informations sur le scientifique. Dans un enregistrement audio distinct diffusé par BBC Persian mercredi, Alireza Akbari déclare cependant avoir avoué des crimes qu'il n'avait pas commis après avoir subi des mois de torture en détention.

IRANIAN DEFENSE MINISTRY / AFP Des serviteurs du sanctuaire sacré de l'imam Reza priant autour du cercueil du plus grand scientifique nucléaire iranien assassiné Mohsen Fakhrizadeh, le 29 novembre 2020.

Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le père du nucléaire iranien, a été tué par une arme à feu télécommandée à distance, après que sa voiture a été prise en embuscade sur une autoroute à l'extérieur de Téhéran en novembre 2020. Téhéran a toujours accusé le Mossad d'être derrière cet assassinat aux méthodes particulièrement sophistiquées.

Le mois dernier, l'Iran avait indiqué que neuf autres personnes encouraient la peine de mort en Iran pour cet assassinat. Quatre d'entre elles ont déjà été exécutées après avoir vu leur peine confirmée par la Cour suprême.

AFP Photo/IRIB NEWS AGENCY La voiture du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh après avoir été attaquée près de la capitale de Téhéran, le 27 novembre 2020

Israël n'a jamais commenté la mort de Mohsen Fakhrizadeh. Au cours des dernières années, plusieurs scientifiques liés au programme nucléaire et au développement de missiles balistiques iraniens ont fait l'objet de morts mystérieuses systématiquement imputées à Israël par la République islamique.

Selon un article du New York Times l'année dernière, l'attaque en plein jour sur une route principale juste à l'extérieur de la capitale a marqué "le premier test d'un tireur d'élite informatisé de haute technologie équipé d'une intelligence artificielle et de yeux à caméras multiples, exploité par satellite et capable de tirer 600 coups par minute." Le dispositif "tout droit sorti de la science-fiction", selon le journal américain, a confondu les enquêteurs iraniens, au point qu'ils n'ont pas réussi à former un récit cohérent sur la mort du scientifique.