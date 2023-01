Lord Ahmed a affirmé qu'il s'agissait "des contrôles de sécurité"

La police israélienne est accusée d'avoir perturbé la visite de Lord Tariq Ahmed, ministre britannique du Moyen-Orient, à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem pendant 30 minutes, avant de l'autoriser à entrer. L'autorité islamique, qui s'occupe de la gestion du site, a qualifié cette action d'"inacceptable", déclarant : "Qu'il soit venu en tant que ministre ou en tant que musulman, il n'aurait pas dû être bloqué". S'adressant ensuite à la BBC, Lord Ahmed a apaisé les tensions et a affirmé qu'il s'agissait "des contrôles de sécurité".

Lord Ahmed avait été prié d'attendre avec une petite délégation de fonctionnaires britanniques à côté d'un poste de contrôle de la police à l'entrée du complexe. Les fonctionnaires britanniques ont déclaré à la police des frontières qu'il était un ministre du gouvernement britannique et que la visite avait été coordonnée avec l'organisation islamique qui gère le site, le Waqf.

AP Photo/Mahmoud Illean

Toutefois, cette affirmation n'a apparemment pas apaisé les policiers, en partie parce que les responsables qui l'accompagnaient ont tenté de clarifier son identité en montrant aux forces israéliennes une photo publiée sur Twitter, le montrant en train de rencontrer le ministre israélien des affaires étrangères, Eli Cohen, mercredi.

Le gouvernement britannique, comme le reste de la communauté internationale, ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, de sorte que les visites officielles ne sont pas coordonnées par les autorités israéliennes. Le Waqf a déclaré à la BBC qu'il avait pris les noms des visiteurs et les détails de leur permis mercredi soir et les avait remis à la police israélienne qui contrôle les visiteurs aux portes." C'est la politique [...] Qu'il s'agisse d'un retard intentionnel ou d'autres raisons, les autorités israéliennes ne veulent pas que les gens se coordonnent avec elles", a lancé le directeur du Wafq, le cheikh Mohammed Azam al-Khatib.

Lord Ahmed, ancien envoyé du gouvernement pour la liberté de religion, a rejeté la suggestion selon laquelle l'accès a été "empêché", affirmant que l'important était qu'il ait pu visiter les lieux saints. Le Mont du Temple est le troisième lieu saint de l'islam et le lieu le plus sacré du judaïsme. Les non-musulmans sont autorisés à se rendre dans l'enceinte à partir d'une porte désignée à des heures précises, mais pas pour prier, bien que les Palestiniens considèrent les visites des Juifs comme des "tentatives de modifier le statu quo". Pour les Palestiniens, les questions relatives au contrôle de la sécurité et à l'accès des Israéliens sont fréquemment à l'origine de tensions.