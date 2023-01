L'Iran se dit satisfait du rapprochement entre la Syrie et la Turquie

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré qu'il pourrait rencontrer son homologue syrien Faisal Mekdad au début du mois de février

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré vendredi que son pays était heureux de voir un rapprochement entre la Syrie et la Turquie. Alors que Damas est l'allié de Téhéran, Ankara a soutenu l'opposition syrienne au cours de la dernière décennie. "Nous sommes heureux du dialogue qui se déroule entre la Syrie et la Turquie, et nous pensons qu'il se reflétera positivement entre les deux pays", a déclaré M. Amir-Abdollahian, lors d'une visite diplomatique dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Le président syrien Bachar el-Assad a déclaré à son tour que les pourparlers avec la Turquie, supervisés par son allié Russe, visent à mettre fin à "l'occupation du territoire syrien" et au soutien apporté par Ankara aux rebelles dans le nord de la Syrie. Assad a également déclaré que les réunions "devraient être coordonnées à l'avance entre la Syrie et la Russie afin de parvenir aux résultats concrets recherchés par la Syrie."

Presidential Press Service via AP, Pool & SANA via AP, File Le président turc Recep Tayyip Erdogan le président syrien Bashar al-Assad

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi qu'il pourrait rencontrer son homologue syrien Faisal Mekdad au début du mois de février, rejetant les annonces précédentes selon lesquelles les deux pourraient se rencontrer dès la semaine prochaine.

"Nous avons déjà dit qu'il y avait des propositions de date pour la semaine prochaine mais qu'elles ne nous convenaient pas [...]. Cela pourrait être au début du mois de février, nous y travaillons", a-t-il déclaré, ajoutant que cela serait fait "dès que possible".