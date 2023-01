"Mort à Khamenei": les manifestations se poursuivent en Iran avec des chants contre le guide suprême

Ils réclament la chute du régime, la démocratie et l'égalité

Des manifestants se sont rassemblés vendredi dans le sud-est de l'Iran, criant des slogans contre le guide suprême du pays et réclamant la démocratie et l'égalité, selon des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

À Zahedan, capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, les manifestants ont scandé "Mort à Khamenei" en référence au Guide suprême Ali Khamenei, selon une vidéo publiée sur Twitter, tandis qu'une autre vidéo montre des manifestants scandant "Khamenei, aie honte et quitte le pays". Une autre vidéo montre des femmes participant également aux manifestations de vendredi.

https://twitter.com/i/web/status/1613916362300133377 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'Iran a connu des protestations dans tout le pays depuis que Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, est morte en garde à vue le 16 septembre. Les protestataires demandent la chute du régime, créant ainsi l'un des défis les plus importants pour la République islamique depuis sa fondation en 1979. Malgré une répression brutale de la part des forces de sécurité, le Sistan-Baloutchistan a été le théâtre de manifestations presque hebdomadaires après la prière du vendredi depuis la fin septembre.

Le groupe Iran Human Rights (IHR), basé à Oslo, a indiqué lundi qu'au moins 481 personnes, dont 64 enfants et 35 femmes, avaient été tuées par les forces de sécurité au cours de ces manifestations. Parmi les 481 morts, c'est le Sistan-Baloutchistan qui a enregistré le plus grand nombre de décès, avec 131 morts.

https://twitter.com/i/web/status/1613921396001853440 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La province est l'une des régions les plus pauvres d'Iran et est principalement peuplée de Baloutches sunnites, une minorité dans un Iran majoritairement chiite. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'ils sont victimes de discrimination et de répression depuis des décennies. Les autorités iraniennes considèrent les protestations comme des "émeutes" soutenues par des puissances étrangères.