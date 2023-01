Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontre Nasrallah et discute des "menaces" israéliennes

"La résistance libanaise et palestinienne est aujourd'hui plus forte que jamais, et l'entité sioniste traverse les circonstances les plus difficiles"

Le chef du mouvement terroriste Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reçu vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Adollahian, en présence de l’ambassadeur iranien à Beyrouth. Selon un communiqué du bureau de presse du Hezbollah, la réunion a été axée "sur les développements et les situations politiques au Liban et en Palestine et les menaces découlant de la formation du gouvernement extrémiste et corrompu israélien". M. Abdollahian a indiqué avoir également rencontré le chef du Jihad islamique, un mouvement palestinien proche de l'Iran, Ziad al-Nakhalé. "La résistance libanaise et palestinienne est aujourd'hui plus forte que jamais, et l'entité sioniste traverse les circonstances les plus difficiles", a assuré le chef de la diplomatie iranienne. Le diplomate s'est également entretenu avec des responsables libanais dont le Premier ministre Najib Mikati. Par ailleurs, le ministre iranien a exprimé l'espoir d'une normalisation prochaine des relations de son pays avec l'Arabie saoudite, lors de sa visite. Une reprise des relations diplomatiques entre les deux poids lourds de la région, rompues depuis 2016, "aurait des répercussions positives pour la région toute entière", a souligné lors d'une conférence de presse Hussein Amir-Abdollahian.