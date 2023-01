Emirats : Abu Dhabi met au point un navire pour étudier la vie marine dans le Golfe

Jaywun aura pour mission d'évaluer l'environnement ainsi que les effets du changement climatique sur la biodiversité

Abu Dhabi aux Emirats arabes unis a lancé un navire de recherche pour surveiller la vie marine dans le Golfe et aider à lutter contre les effets du changement climatique. Baptisé "Jaywun", le navire de 50 mètres a été conçu par par l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi (EAD). Il possède une trentaine de places et est doté d'équipements de pointe dont six laboratoires et un submersible télécommandé.

Le navire opérera dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis, dans le golfe Arabique et la mer d'Oman, permettant à l’EAD d'étudier l'environnement et la pêche dans des eaux de plus de dix mètres de profondeur. Par ailleurs, Jaywun aura pour mission d'évaluer l'environnement ainsi que les effets du changement climatique sur la biodiversité. Le navire permettra aussi à l’EAD de préserver les quantités de poissons ainsi que la biodiversité marine.

Jaywun soutiendra également des initiatives environnementales, telles que le Projet d'évaluation du carbone bleu pour la pêche hauturière. Fin novembre, le navire a effectué un voyage inaugural et a traversé trois continents et les eaux de vingt-cinq pays et huit mers régionales, sur une distance de plus de 10 000 km.

