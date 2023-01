Oman : Salalah dans le classement des meilleures villes touristiques 2023 du NYT

Salalah est la troisième plus grande ville du Sultanat d'Oman et la plus grande ville du gouvernorat de Dhofar

La ville de Salalah à Oman figure dans le classement des "meilleures villes touristiques à visiter en 2023" selon la liste établie par le journal The New York Times. Salalah a été classée deuxième dans le monde arabe et 26e au niveau mondial. Alger est première dans le monde arabe et 16e au niveau mondial, tandis que Londres est première au niveau mondial. La ville japonaise de Morioka est arrivée deuxième.

Salalah est la troisième plus grande ville du Sultanat d'Oman et la plus grande ville du gouvernorat de Dhofar. C'est aussi le lieu de naissance de l'ancien sultan, Qaboos bin Said. Salalah attire de nombreux habitants d'autres régions d'Oman et de la région du golfe Persique.

Le climat de la région et la mousson permettent à la ville de faire pousser des légumes et des fruits comme la noix de coco et les bananes. Il existe de nombreux jardins dans la ville où ces plantes poussent. Les façades blanches des maisons donnent un cachet particulier à cette ville portuaire qui compte plus de 200 000 habitants.

Salalah a une économie touristique internationale, avec de nombreux visiteurs du Moyen-Orient pendant la saison du Khareef (mousson), de juin à septembre. À cette saison, les montagnes deviennent vertes et il y a de nombreuses chutes d'eau à visiter, comme celles de Wadi Darbat, Ain Athum, Ain Tubrook et Ain Khor. Parmi les attractions culturelles du gouvernorat du Dhofar figure notamment le célèbre carnaval de Salalah.