Une tentative d'attaque au couteau contre des soldats a eu lieu dimanche matin près de l'implantation d'Ofra en Cisjordanie. Le terroriste a été neutralisé par les forces israéliennes. Selon les premiers éléments d'enquête, les militaires ont d'abord été attaqués par des jets de pierres avant qu'un Palestinien ne se mette à courir dans leur direction armé d'un couteau.

Début décembre, les gardes de sécurité à l'entrée de la même implantation avaient été visés par des tirs provenant d'un véhicule palestinien. Aucun blessé n'avait été signalé. Soldats et civils israéliens font l'objet d'attaques terroristes récurrentes et souvent meurtrières depuis près d'un an en Cisjordanie, à Jérusalem et dans les autres grandes villes israéliennes.

La semaine dernière, un homme de 30 ans a été légèrement blessé dans une attaque au couteau à Eshael, au sud du mont Hébron, perpétrée par un Palestinien qui s'était infiltré dans une ferme. Le terroriste a été neutralisé par balle par un civil israélien. Interpellé par le chef du conseil régional du mont Hébron, Yohai Dimri, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir s'est engagé à tout faire pour "rétablir la sécurité et la paix pour les citoyens d'Israël".