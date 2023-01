Iran : les exportations de pétrole ont atteint un niveau record en 2022

Les exportations ont augmenté malgré l'absence d'accord sur le programme nucléaire de Téhéran

Les exportations de pétrole iranien ont atteint de nouveaux sommets au cours des deux derniers mois de 2022 et démarrent bien l'année 2023 malgré les sanctions américaines, ont affirmé à Reuters les entreprises qui suivent les flux. Les exportations de pétrole de Téhéran sont en théorie limitées depuis que l'ancien président américain Donald Trump est sorti en 2018 d'un accord nucléaire de 2015 et a réimposé des sanctions visant les revenus du gouvernement iranien associés au pétrole.

Les exportations ont cependant augmenté pendant le mandat de son successeur, le président Joe Biden, qui a cherché à relancer l'accord nucléaire, et ont atteint leur plus haut niveau depuis 2019 selon certaines estimations. Et ce, malgré des vents contraires tels que le blocage des négociations sur le nucléaire iranien et la concurrence du brut russe à prix réduit.

Le consultant en énergie SVB International a déclaré que les exportations de brut de l'Iran en décembre étaient en moyenne de 1,137 million de barils par jour, en hausse de 42 000 bpj par rapport à novembre et le chiffre le plus élevé de 2022 que SVB a rapporté sur la base des estimations données précédemment.

"En comparaison avec l'administration Trump, il n'y a pas eu de répression ou d'action sérieuse contre les exportations de pétrole de l'Iran", a déclaré à Reuters Sara Vakhshouri de SVB. "Les exportations de janvier sont aussi importantes que les mois précédents".

"La baisse de la demande chinoise et l'approvisionnement de la Russie en Chine ont constitué un défi majeur pour Téhéran. La majeure partie de son pétrole est toujours destinée à l'Extrême-Orient, et finalement à la Chine. L'Iran aide également le Venezuela à exporter son pétrole", a-t-elle ajouté.