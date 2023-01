Cisjordanie : de jeunes extrémistes juifs attaquent un groupe de touristes

Le nombre d'attaques d'habitants des implantations contre des Palestiniens est en hausse exponentielle

Un groupe de touristes étrangers mené par un guide palestinien a été agressé à coups de bâton et de gaz lacrymogène dans la Vallée du Jourdain. Les six agresseurs seraient des Israéliens résidant dans une implantation illégale près de Jéricho en Cisjordanie, selon des sources sécuritaires. L'un d'eux, filmé en train d'attaquer les touristes, est connu pour harceler et menacer les bergers palestiniens des environs. Peu après l'attaque, les randonneurs ont été escortés jusqu'à leur bus par l'armée israélienne.

Une touriste israélienne a indiqué que trois membres du groupe avaient été soignés à l'hôpital. Cette agression survient alors que l'on observe une radicalisation de plus en plus nette des jeunes des implantations avec comme indicateur, le nombre d'attaques d'Israéliens contre des Palestiniens qui est en hausse exponentielle. 840 agressions ont été comptabilisées en 2022 contre 446 en 2021 - soit une augmentation de près de 100 % -, et 353 en 2020.

La police a également noté qu'en 2022, des jeunes issus d'implantations considérées comme modérées avaient également commencé à mener ce genre d'attaques, réservées jusqu'ici aux habitants d'implantations illégales ou étiquetées comme extrémistes.