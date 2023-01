La biennale vise à mettre en lumière la beauté et la diversité de l'art musulman

La première biennale des arts islamiques en Arabie saoudite sera inaugurée le 23 janvier prochain, et aura lieu jusqu'au 23 avril à Djeddah. Dans deux pavillons distincts se tiendra une exposition d'objets historiques, qui se trouvaient à l'origine dans la mosquée du prophète à Médine et dans le Masjid Al-Haram à La Mecque, et des œuvres artistiques contemporaines inspirées par ces lieux saints.

Sous le thème "Awwal Bait" - qui signifie "Première Maison", en référence à la Sainte Ka'bah de La Mecque - la biennale présentera plus de 60 artistes établis et émergents du monde entier, 280 artefacts et plus de 15 œuvres d'art jamais exposées auparavant. Organisée par un groupe d'experts multidisciplinaires, dont Saad Alrashid, éminent savant et archéologue saoudien, la biennale vise à mettre en lumière la beauté et la diversité de l'art musulman.

Par ailleurs, la ville de Diriyah accueille jusqu'au 22 février, des visiteurs locaux et étrangers pour un festival de musique, de culture et de cuisine arabes intitulé le "Diriyah Nights". La cité historique est un site patrimonial de premier plan et une destination mondiale pour l'organisation d'activités, tournois, ou encore événements internationaux de renom.