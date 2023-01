Le Premier ministre irakien dit "avoir besoin" des troupes américaines

"Il faudra encore du temps pour éliminer le groupe Etat islamique"

Le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, aux commandes depuis fin octobre, reconnaît dans un entretien publié dimanche dans le Wall Street Journal que son pays a pour le moment toujours "besoin des troupes étrangères", essentiellement américaines.

"Nous pensons que nous avons besoin des forces étrangères", dit le chef du gouvernement irakien, qui ajoute: "Il faudra encore du temps pour éliminer le groupe Etat islamique". "Nous n'avons pas besoin de troupes combattantes à l'intérieur du territoire irakien", a-t-il précisé, ajoutant: "La menace pour l'Irak vient de la pénétration de cellules (de l'Etat islamique) depuis la Syrie."

Les Etats-Unis maintiennent en Iraq environ 2 000 militaires pour des missions de formation et de conseil. L'Otan conduit pour sa part également une mission non-combattante en Irak, impliquant selon son site internet "plusieurs centaines de personnes" venues de plusieurs pays, membres de l'Otan ou partenaires (Australie, Finlande, Suède).

AFP Photo/AHMAD AL-RUBAYE Des soldats de l'armée américaine, faisant partie de la Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe État islamique (EI), sont en service sur la base aérienne K1, au nord-ouest de Kirkuk, dans le nord de l'Irak

"Je ne crois pas qu'il soit impossible que l'Irak entretienne une bonne relation à la fois avec l'Iran et avec les Etats-Unis", a encore dit Mohamed Chia al-Soudani. Son gouvernement, né après un an d'épreuves de force parfois sanglantes, s'appuie sur des partis pro-Iran, qui dominent l'Assemblée. L'Irak est a ailleurs très dépendant du gaz et de l'électricité de son voisin.

Il fait face à d'immenses attentes d'un peuple irakien épuisé par une grave crise économique et sociale. Le Premier ministre irakien s'était rendu à Téhéran fin novembre, une visite marquée par des promesses de coopération renforcée en matière de sécurité mais aussi sur l'économie.

Dans l'entretien publié dimanche, Mohamed Chia al-Soudani se montre toutefois soucieux de ménager aussi les Etats-Unis, qui ne cessent de durcir le ton contre le régime iranien. Il a ainsi déclaré aux journalistes l'interrogeant qu'il voulait envoyer une délégation de haut niveau à Washington prochainement, en prélude peut-être à une rencontre avec le président américain Joe Biden.