Chevron annonce une nouvelle découverte de gaz en Égypte

La compagnie pétrolière Chevron a annoncé dimanche une nouvelle découverte importante de gaz dans le puits d'exploration Nargis-1 en Méditerranée orientale, au large de l'Égypte. Le puits Nargis-1 a été foré à 309 m par le navire de forage Stena Forth. "Chevron est encouragé et enthousiaste par le succès de ce premier puits d'exploration qui possède des réservoirs de haute qualité et fait suite à l'entrée de Chevron dans le secteur égyptien en 2020", a déclaré Clay Neff, président de Chevron International Exploration and Production.

"Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement égyptien, l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) et nos partenaires pour soutenir la croissance du secteur énergétique égyptien grâce à ce programme d'exploration. La Méditerranée orientale possède d'abondantes ressources énergétiques, et leur développement est le moteur de la collaboration stratégique dans la région", a-t-il poursuivi.

La concession égyptienne de la zone offshore de Nargis s'étend sur 1 800 kilomètres carrés. Chevron détient une participation de 45 % dans la concession. Chevron est l'opérateur de deux gisements en Méditerranée occidentale (North Sidi Barrani et North El Dabaa), d'un gisement en Méditerranée orientale (Nargis) et du bloc 1 de la mer Rouge. Chevron a également un intérêt non opérationnel dans deux gisements en Méditerranée occidentale (North Marina et North Cleopatra).

L'histoire de Chevron en Egypte remonte à 1937 et aujourd'hui, il est présent dans tous les secteurs de la chaîne d'approvisionnement. Chevron a des intérêts dans six gisements d'exploration en Égypte, dont quatre en tant qu'opérateur.