EAU : ouverture du forum mondial de l'énergie de l'Atlantic Council à Abu Dhabi

Le septième forum mondial annuel de l'énergie, organisé par le Conseil atlantique, a été inauguré à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Parmi les personnalités de haut rang qui y participent figurent l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, le coordinateur spécial du président américain pour les infrastructures mondiales et la sécurité énergétique, Amos Hochstein, et le secrétaire d'État britannique aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle, Grant Shapps.

Organisé dans le cadre de la semaine du développement durable d'Abu Dhabi, l'événement définira le programme énergétique mondial pour l'année à venir, notamment en examinant le défi que représente la gestion des priorités en matière de sécurité énergétique et les efforts de décarbonisation, a rapporté samedi l'agence de presse des Émirats.

Les questions cruciales liées au climat et à la stratégie énergétique seront abordées en priorité car elles occupent le devant de la scène à l'approche de la conférence des parties au changement climatique des Nations unies, que les Émirats arabes unis accueilleront également.

Le forum est organisé en partenariat avec le ministère de l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes unis, Abu Dhabi National Oil Co, Mubadala Investment Co, TAQA et Emirates Nuclear Energy Co, et CNBC est son partenaire médiatique international.

Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 aux Etats-Unis et ont depuis développé de nombreux partenariats. La semaine dernière la réunion du comité de pilotage et des groupes de travail du Forum du Néguev s’est ouverte à Abu Dhabi. Cette rencontre a réuni des délégations des six États membres : les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte, le Maroc, les États-Unis et Israël. Il s'agit de la troisième réunion du comité directeur du Forum du Néguev, après celles tenues à Bahreïn en juin 2022 et en virtuel en octobre dernier.