Le Hamas affirme publier la vidéo de l'un des otages israéliens, après 8 ans de captivité

Le Hamas a publié une vidéo lundi, non datée et non authentifiée, dans laquelle il prétend montrer l'un des Israéliens qu'il retient en otage dans la bande de Gaza depuis septembre 2014, Avera Mengistu. Si la réalité de l'enregistrement était avérée, il s'agirait du premier signe de vie de Mengistu depuis son enlèvement. Il s'était rendu dans la bande de Gaza de son plein gré.

La vidéo commence par une déclaration du Hamas qui souligne l'échec du chef d'état-major sortant et "son mensonge envers son peuple et son gouvernement avec des réalisations imaginaires et illusoires". On entend également Avera parler de manière fragmentée, se présenter et dire "Jusqu'à quand vais-je rester là? Après toutes ces années de souffrance. Où sont l'État et le peuple d'Israël ?".

"Les brigades Ezzedine al-Qassam affirment l'échec du chef d'état-major sortant (Aviv) Kochavi et de son institution", peut-on lire en préambule de la vidéo d'une trentaine de secondes diffusée sur l'application Telegram.

Le mouvement terroriste détient également les corps d'Oron Shaul et Hadar Goldin tombés au combat en 2014, ainsi qu'un autre Israélien retenu en otage.

Olivia Abecassis/i24NEWS Ilan Mengistu, frère d'Avera

i24NEWS a rendu visite au frère d'Avera, Ilan Mengistu devant la maison familiale à Ashkelon. Ilan a réagi à la vidéo du Hamas déclarant : "toute la famille était très excitée lorsque l'on a reçu la vidéo, c'est une immense joie après 8 ans où nous ne savions pas dans quel état il était, selon les informations que nous avons, il va bien. Je veux dire au gouvernement que désormais c'est une opportunité pour lui de ramener mon frère sain et sauf car chaque jour qu'il passe là-bas est une menace pour sa vie. Nous sommes en train de vérifier la vidéo minutieusement, la tête y croit mais le coeur a dû mal à digérer la nouvelle après 8 ans d'incertitude", a-t-il affirmé.

Le bureau du Premier ministre a réagi en affirmant qu'Israël met en oeuvre tous les moyens pour le retour des captifs et des dépouilles de soldats. Les renseignements estiment qu'il est hautement probable qu'il s'agisse de Mengistu dans la vidéo tandis que sa mère affirme qu'il est bien question de son fils.

Alon Evyatar colonel de réserve de l'armée israélienne s'est exprimé sur i24NEWS, déclarant: " il faut vérifier qu'il s'agit d'un film authentique et que c'est bien Avera Mengistu qui parle. S'il s'agit bien de lui, les renseignements en Israël et tous leurs organismes concentreront leurs efforts pour comprendre la situation qui fait que le Hamas publie cette vidéo aujourd'hui. C'est sûrement dû au changement d'état-major.Cette manipulation de la presse par le Hamas, une méthode bien connue chez eux, est utilisée pour que les négociations reprennent. Le Hamas, par cette vidéo, veut reprendre les négociations avec ses conditions".