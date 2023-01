"L'Arabie saoudite peut servir d'intermédiaire pour apaiser les tensions entre Washington et Pékin" (ministre)

"Nous avons une relation stratégique avec les États-Unis mais aussi la Chine"

"L'Arabie saoudite peut servir d'intermédiaire pour apaiser les tensions entre Washington et Pékin", a déclaré lundi le ministre des Finances Mohammed al-Jadaan. Les liens entre les États-Unis et la Chine sont tendus depuis l'ancien président américain Donald Trump, l'épidémie de COVID-19, et face à ce que Washington a déclaré être des pratiques économiques déloyales de la Chine. Les violations des droits de l'homme et la menace de la Chine d'envahir Taïwan ont également entraîné de vives tensions avec les États-Unis. Mais pour tenter de les apaiser, le secrétaire d'État Antony Blinken devrait se rendre en Chine le mois prochain.

Lundi, un responsable du département du Trésor a déclaré que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, rencontrerait le vice-Premier ministre chinois Liu He à Zurich pour approfondir les communications entre les deux pays. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite a cherché à diversifier ses liens avec différentes capitales du monde entier. Plus précisément, la Chine a été l'un de ces pays avec lesquels Riyad a approfondi ses relations.

À la question de savoir si Riyad pouvait contribuer à réduire les tensions entre Washington et Pékin, le ministre saoudien des Finances a répondu "absolument, oui". "Nous avons une relation stratégique avec les États-Unis mais aussi avec la Chine. Et nous pensons que nous pouvons combler le fossé", a estimé al-Jadaan à la chaîne américaine CNBC, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Le responsable saoudien a également été interrogé sur ses plus grandes craintes à l'approche de la nouvelle année. "Je pense vraiment que nous devons nous concentrer sur la collaboration, la coopération, éviter davantage de tensions géopolitiques et appeler au calme et à des solutions politiques aux tensions géopolitiques", a-t-il affirmé.

L'Arabie saoudite joue un rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de l'invasion de Moscou en février dernier. De multiples échanges de prisonniers entre Kiev et Moscou, qui ont inclus des citoyens américains et européens, ont été facilités par l'Arabie saoudite.