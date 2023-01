D'anciens diplomates iraniens critiquent la politique étrangère de Téhéran

"La politique étrangère iranienne a été capturée par les extrémistes"

D'anciens diplomates iraniens de haut rang ont critiqué Téhéran pour avoir échoué à relancer l'accord nucléaire et avoir fourni des drones à la Russie en Ukraine, avertissant que le pays risque d'être affaibli économiquement et isolé.

Hamid Aboutalebi, ancien conseiller politique de Hassan Rouhani, le précédent président iranien, a tweeté lundi que "la politique étrangère iranienne a été capturée par les extrémistes". Dans le même temps, Seyyid Mohammad Sadr, ancien chef de la division Europe du ministère des affaires étrangères, a déclaré au journal Etemaad que le gouvernement avait laissé passer "une occasion en or" de relancer l'accord nucléaire, rapporte The Guardian.

Sadr a expliqué que l'opposition à la relance de l'accord nucléaire provenait de trois sources : certaines forces de sécurité, ceux qui bénéficient des sanctions occidentales et ceux qui ne comprennent pas la politique étrangère et les relations internationales. Sadr, qui est toujours membre en exercice du Conseil, le principal organe consultatif du guide suprême, a également averti le président iranien Ebrahim Raïssi que si les questions bloquant l'accord n'étaient pas résolues, "toutes les pressions économiques pèseraient sur les épaules de son gouvernement".

AFP

En outre, l'ancien diplomate a suggéré que l'Iran avait abandonné sa neutralité en Ukraine, exposant le pays à des allégations américaines de crimes de guerre en fournissant des drones à utiliser contre les civils ukrainiens, rapporte The Guardian. Il a prédit que le pays serait de plus en plus isolé, notamment en raison des exécutions de manifestants, et a ajouté que ses diplomates pourraient être expulsés de certains pays de l'UE.

"Il faut trouver un moyen de répondre aux problèmes actuels en matière de droits de l'homme afin de pouvoir organiser une nouvelle réunion pour relancer les négociations sur le nucléaire iranien et parvenir à un accord. Les Européens n'agissent pas en fonction de leurs émotions, et si certains de leurs intérêts sont garantis, ils peuvent ajuster leur approche", a affirmé Jalal Sadatian, qui a été diplomate de haut rang au Royaume-Uni dans les années 1980, au quotidien britannique The Guardian.

En novembre, 36 diplomates à la retraite ont publié une déclaration commune affirmant que de graves erreurs dans la politique étrangère de l'Iran avaient des répercussions négatives sur la stabilité interne du pays. La déclaration exprimait également des inquiétudes quant à la position morale de l'Iran s'il s'engageait dans le jeu risqué de l'approvisionnement de la Russie en armes.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a manifesté son soutien à Moscou en déclarant que "si la Russie n'avait pas envoyé de troupes en Ukraine, elle aurait été confrontée plus tard à une attaque de l'Otan." Le ministère des Affaires étrangères a reconnu avoir fourni des drones à Moscou, mais a déclaré qu'ils avaient été envoyés avant la guerre en Ukraine, où la Russie les a utilisés pour cibler des centrales électriques et des infrastructures civiles.