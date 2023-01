L'Iran va placer des batteries de défense aérienne dans la région de Damas

Cette décision intervient "à la lumière des attaques israéliennes en cours et des lacunes de la défense aérienne du régime"

L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté mardi que l'Iran travaillait à l'installation de batteries de défense aérienne de fabrication iranienne à proximité de la capitale Damas, "à la lumière des attaques israéliennes en cours et des lacunes de la défense aérienne du régime".

L'ONG a obtenu des informations selon lesquelles Téhéran travaille à l'installation de batteries de défense aérienne de fabrication iranienne à l'intérieur du territoire syrien. Les batteries de défense aérienne seront installées dans au moins trois endroits différents - au sud et au sud-ouest de la capitale Damas et à proximité de l'aéroport international de Damas.

Selon les informations rapportées par l'ONG, l'installation des batteries intervient "à la lumière des frappes aériennes répétées de la partie israélienne sur les sites des milices iraniennes à Damas et dans ses zones rurales, dans le contexte de l'incapacité de la défense aérienne du régime à a y faire face, causant des pertes matérielles et humaines à la République islamique."

Au début du mois, le Centre syrien des droits de l'homme a signalé que sept personnes avaient été tuées à la suite des attaques israéliennes contre l'aéroport international de Damas et un entrepôt à proximité. Au total, le centre de surveillance a compté 32 attaques imputées à Israël sur le territoire syrien - soit avec des missiles, soit avec des frappes aériennes - ce qui a entraîné l mort de 89 soldats et la destruction d'environ 91 cibles, dont des bâtiments, des dépôts d'armes et de munitions, des quartiers généraux.