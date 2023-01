Le terroriste a été repéré grâce aux caméras de sécurité installées à l'entrée de l'implantation

Un terroriste armé d'un couteau a été arrêté alors qu'il tentait de pénétrer dans l'implantation d'Elon Moreh ce mardi. Repéré par les caméras de sécurité installées à l'entrée de la localité, il a été interpellé à l'entrée de celle-ci.

Le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, s'est entretenu avec le dirigeant de l'implantation, saluant le courage des résidents. "Vous avez fait preuve de bravoure et vous avez sauvé des vies. La région de Samarie et le peuple d'Israël sont fiers de vous. Nous continuerons à bâtir en Samarie de toutes nos forces et sans crainte", a ajouté Yossi Dagan.

Le chef du Conseil régional a par ailleurs dénoncé l'importante pénurie de moyens de surveillance dans les implantations juives, et appelé à y remédier sans attendre. "Nous venons d'assister à un miracle à Elon Moreh, rendu possible grâce aux caméras de surveillance installées par l'armée il y a un an et demi. Sans cela nous aurions pu déplorer une tragédie. Il faut installer sans délai les dispositifs de sécurité nécessaires dans les localités de la région", a-t-il dit.

Yossi Dagan a également élevé la voix lundi, appelant le gouvernement à agir avec fermeté après de nouveaux tirs contre Shaked, qui ont causé des dégâts matériels dans une maison de l'implantation. Depuis ces derniers mois, la localité est la cible répétée de fusillades perpétrées par des terroristes palestiniens depuis les collines environnantes. "Nous n'attendrons pas d'avoir des victimes. Ce gouvernement devrait ordonner à Tsahal de réagir de la manière la plus forte en mettant en place une barrière de sécurité, et en visant les infrastructures terroristes de l'Autorité palestinienne de la région", a-t-il dit.