Quand des Palestiniens de Gaza racontent leur quotidien sous le joug du Hamas

"Regardez les guerres de Gaza en 2008, 2012, 2014 et 2020. Seule la population en a pâti ; le Hamas, lui, en a tiré profit"

Une vidéo d'animation pour décrire la vie à Gaza : c'est l'idée originale du Center for Peace Communications (CPC), une ONG américaine qui fait la promotion de la coopération entre les Arabes et Israël pour dynamiser le développement au Moyen-Orient. L'ONG a recueilli le témoignage de Gazaouis désireux de raconter leur quotidien sous le joug du Hamas, alors que leur parole sur les réseaux sociaux est bridée par l'organisation terroriste. Afin de préserver l'anonymat de ces Palestiniens, l'organisation a donc eu l'idée de diffuser leurs témoignages sous forme de clip d'animation.

"A chaque conflit, davantage d'aide est acheminée et réquisitionnée par l'organisation. Nous n'en voyons pas la couleur"

Le résultat : une série de 25 vidéos intitulée "Whispered in Gaza" ("Murmuré depuis Gaza") d'une durée de deux minutes chacune, qui dépeignent la vie à Gaza, bien loin de l'idée qu'on s'en fait souvent à l'étranger. Othman, l'un de ces Gazaouis, raconte par exemple comment ce que le Hamas nomme "la résistance", est devenue un business. "Regardez les guerres de Gaza en 2008, 2012, 2014 et 2020. Seule la population en a pâti, tandis que le Hamas, dont les dirigeants sont bien à l'abri dans des bunkers, en a tiré profit. A chaque conflit, davantage d'aide est acheminée et réquisitionnée par l'organisation. Nous n'en voyons pas la couleur", affirme-t-il.

La corruption, l’extorsion et la répression sont des thèmes récurrents de ces témoignages. Ismail compare par exemple la bande de Gaza au triangle des Bermudes : tout y disparaît... Selon un récent sondage, 73 % des Palestiniens considèrent les institutions du Hamas comme corrompues. La censure et la répression occupent, elles aussi, une large place dans ces témoignages. Ahmed raconte notamment comment son jeune cousin trisomique a été battu par la police du Hamas alors qu’il s’opposait simplement à ce qu’on coupe l’électricité chez lui.

Pour diffuser cette série au plus large public dans le monde entier, le CPC a conclu des partenariats avec la presse étrangère en français, en anglais, en arabe, en perse, en espagnol et en portugais. Ces 25 témoignages poignants sont également disponibles sur sur la chaîne YouTube du Center for Peace Communications. Pour le président de l’ONG, cette série "est un défi lancé à tous ceux qui justifient la violence du Hamas et un appel à choisir son camp entre l'oppresseur et l'opprimé".