Les EAU et la Jordanie discutent de la coopération énergétique

Les ministres ont souligné l'importance de l'interconnexion électrique entre les pays arabes

Les ministres de l'Energie des Emirats arabes unis et de la Jordanie se sont rencontrés à Abu Dhabi pour discuter de la coopération énergétique et des développements sur le marché mondial.

Le Jordanien Saleh Kharabsheh a rencontré Suhail Mohammed Al-Mazrouei à l'occasion de la semaine du développement durable d'Abu Dhabi et de l'assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, a rapporté mercredi l'agence de presse jordanienne.

Dans un communiqué, la Jordanie a déclaré que Kharabsheh et Al-Mazrouei ont souligné l'importance de l'interconnexion électrique et de la coopération entre les pays arabes pour gérer les projets de production d'électricité et réduire les coûts.

Le ministre jordanien a également visité la Compagnie pétrolière nationale des Émirats à Dubaï, et a discuté des moyens de cimenter la coopération en matière de logistique et d'investissement avec son PDG, Saif Humaid Al-Falasi.