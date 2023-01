Le Liban ne parvient toujours pas à élire un nouveau président

Cette crise politique se mêle à l'une des pires crises économiques des temps modernes

Le Parlement libanais n'a toujours pas réussi à élire un nouveau président malgré la 11e tentative jeudi, prolongeant un vide politique qui intervient dans le contexte de l'une des pires crises économiques des temps modernes.

Le député Michel Moawad a obtenu le plus grand nombre de voix avec 34, mais - comme cela s'est produit à plusieurs reprises au cours des dernières sessions - il a été battu par les 37 votes blancs. Quatorze autres votes étaient pour le "Nouveau Liban", tandis que 15 ont été déclarés nuls, dont un pour le sénateur américain Bernie Sanders.

Une majorité des deux tiers est requise au premier tour pour remporter la course à la présidence du Parlement, qui compte 128 sièges. Les tours suivants, dans la même session, ne nécessitent qu'une majorité absolue - soit 65 voix. Jeudi, 111 députés étaient présents. M. Moawad a toujours réussi à obtenir le soutien d'un bloc central de députés, dont ceux du plus grand parti du Liban, les Forces libanaises. Mais il est loin d'avoir atteint le seuil de voix nécessaire. Son père, René, a été chef de l'État pendant 17 jours avant d'être assassiné en 1989.

ANWAR AMRO / AFP Le député libanais Michel Moawad

Dans le système confessionnel libanais de partage du pouvoir, la présidence est réservée à un chrétien maronite. L'ex-général d'armée Michel Aoun a quitté la présidence à la fin du mois d'octobre, tandis que le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati a le statut d'intérimaire et est donc fortement dépourvu de pouvoir.

M. Aoun et M. Mikati se sont opposés pendant des mois sur la composition du cabinet libanais et n'ont pas réussi à trouver un accord avant la fin du mandat du premier.

L'effondrement économique du Liban a été décrit par la Banque mondiale comme l'un des pires de l'histoire moderne, une grande partie de la population ayant sombré dans la pauvreté. La crise financière est imputée à des décennies de mauvaise gestion et de corruption de la part de l'élite libanaise. La monnaie locale a perdu plus de 95 % de sa valeur, l'inflation est galopante et les pénuries d'électricité, d'eau potable, de médicaments et d'autres produits de base sont généralisées.