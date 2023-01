Exclusif : "Nous n'arrêterons jamais de donner de l'argent aux familles des martyrs", affirme le gouverneur de Jénine

"Les paiements de sécurité sociale au fils d'Yigal Amir sont les mêmes que les allocations aux terroristes"

Dans une interview exclusive accordée à i24NEWS jeudi, le gouverneur de Jénine, Akram Rajoub, a défendu le principe du versement d'argent aux terroristes et à leurs familles, se référant pour étayer son propos aux sommes qu'avait perçues le fils d'Yigal Amir, extrémiste juif qui a assassiné le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1995.

"L'assassin d'Yitzhak Rabin, le premier ministre d'Israël, est Yigal Amir. Il est juif, israélien, pas arabe, pas palestinien et pas musulman. Et le gouvernement d'Israël verse de l'argent à son fils. C'est le gouvernement d'Israël", a déclaré Rajoub. "Ils lui versent des allocations de sécurité sociale. N'est-ce pas un soutien au terrorisme ? Pourquoi est-il normal qu'ils versent de l'argent à quelqu'un qu'ils ont décrit comme le terroriste numéro un de l'État d'occupation, ils financent sa famille et il est permis à un État de donner de l'argent ? Et alors que le peuple palestinien, dont les fils luttent pour la liberté de leur État, il est interdit à notre Autorité palestinienne de financer la famille du martyr ?", s'est-il insurgé.

Le président Abbas a clairement indiqué que l'Autorité palestinienne ne cessera pas de financer les familles de nos martyrs, jusqu'au dernier centime

L'Autorité palestinienne (AP) distribue de généreuses récompenses aux Palestiniens qui commettent des attentats à la bombe, des attaques à l'arme blanche et d'autres attaques contre des civils et des soldats israéliens, ainsi qu'à leurs familles. Cette pratique, souvent appelée "payer pour tuer", a été condamnée par Israël comme encourageant les attaques terroristes.

"L'AP n'arrêtera pas le transfert de fonds. Et permettez-moi de vous rappeler... Le président Abbas a clairement indiqué que l'Autorité palestinienne ne cessera pas de financer les familles de nos martyrs, jusqu'au dernier centime." "Il y aura une réaction à chaque action. Chaque mesure prise par Israël à l'encontre des prisonniers fera l'objet d'une réponse de notre part. Si Israël nous pousse à l'extrême, cela reviendra le hanter", a-t-il souligné.

Jénine, ville de la zone contrôlée par les Palestiniens en Cisjordanie, a connu ces derniers mois de nombreux affrontements entre l'armée israélienne et des tireurs palestiniens, notamment des membres du groupe terroriste "Fosse aux Lions".