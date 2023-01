Mahmoud Abbas demande États-Unis de mettre fin aux "crimes israéliens"

Les actions israéliennes en Cisjordanie menacent la stabilité régionale et pourraient détruire la solution à deux États, estime Mahmoud Abbas

Le président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas, a déclaré jeudi au conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan, que Washington devait mettre fin à "l'escalade" israélienne avant "qu'il ne soit trop tard", et qu'il devait intervenir "immédiatement", lors d'une discussion à Ramallah entre les deux responsables concernant les relations israélo-palestiniennes.

"Nous ne pouvons pas accepter la poursuite des crimes israéliens", a-t-il déclaré. "Nous ferons face à ces mesures et défendrons les droits de notre peuple, nos terres et nos lieux saints". Selon M. Abbas, les actions israéliennes en Cisjordanie menacent la stabilité régionale et pourraient détruire la solution à deux États. Il a exhorté M. Sullivan - qui a précédemment rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le même jour - à faire pression sur le gouvernement israélien "pour qu'il mette fin à ses politiques, ses mesures et son escalade."

Mahmoud Abbas a également mis en garde contre les répercussions de la "construction de colonies par Israël, les meurtres quotidiens, les incursions dans les villes et villages palestiniens, ainsi que les violations des lieux saints islamiques et chrétiens", selon un communiqué publié par son bureau.

Au début du mois, Israël avait imposé des sanctions à l'AP à la suite d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer sur "l'occupation israélienne". Washington avait déclaré que cette mesure "ne servirait qu'à accroître les tensions".