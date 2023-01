Les Emirats conservent leur place parmi les pays les plus sûrs au monde

Le pays prend des mesures efficaces pour lutter contre les activités terroristes et extrémistes

Pour la quatrième année consécutive, les Émirats arabes unis ont maintenu leur position et caracolent toujours à la première place dans l'indice mondial du terrorisme (ITG), autrement dit, ils restent le pays le plus sûr au monde, avec un risque "très faible" de propagation des activités terroristes. Le classement a été établi sur la base des conclusions de l'Institute for Economics and Peace (IEP), responsable de l'indice, et qui en publie les résultats chaque année.

AFP Photo/GIUSEPPE CACACE

L'indice mondial du terrorisme est l'un des indicateurs suivis par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI). Ses données sont contrôlées par l'Initiative pour la paix et la stabilité mondiales du ministère. Dans le cadre de cette initiative, les données de l'indice ont été contrôlées par la communication du ministère avec des sources internationales influentes telles que les Nations unies et les organisations internationales, les instituts et centres de recherche spécialisés et l'Institut pour l'économie et la paix.

Karim SAHIB / AFP Centre commercial de Dubaï

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale fournit également des rapports nationaux sur les efforts déployés par les Émirats arabes unis pour combattre le terrorisme, illustrant le rôle actif du ministère, des agences concernées et des comités techniques gouvernementaux dans la lutte contre l'extrémisme.

L'indice mondial du terrorisme fournit un résumé complet des tendances et des modèles mondiaux qui ont influencé le terrorisme au cours des deux dernières décennies, sur la base d'une analyse de diverses conditions sociales et économiques et de facteurs géopolitiques influents.

