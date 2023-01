Cisjordanie : l'évacuation d'un avant-poste illégal sème la zizanie au sein de la coalition

Un avant-poste illégal à la mémoire du rabbin Haïm Druckman a été établi jeudi soir

Une première crise de pouvoir semble émerger au sein de la coalition, après qu'un avant-poste illégal, nommé "Or Haim", a été établi dans la nuit de jeudi à vendredi près de l'implantation de Migedalim en Cisjordanie, et évacué ce vendredi. Plus exactement, aux petites heures du matin, son évacuation avait commencé lorsque le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir a exigé de Yoav Galant, ministre de la Défense, de cesser l'opération.

L'avant-poste, établi par cinq familles parmi lesquelles le petit-fils du rabbin Haïm Druckman, a été construit à la mémoire du rabbin Druckman, décédé fin décembre à l'âge de 90 ans.

Conformément aux accords de coalition, Betsalel Smotrich, ministre au sein du ministère de la Défense, est responsable de l'Administration civile, l'organe chargé de procéder à l'évacuation des avant-postes. Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, est responsable des forces spéciales de Cisjordanie - la force qui procède actuellement à l'évacuation. Mais le Commandement central, sous la tutelle du ministre de la Défense Gallant, qui contrôle militairement la région, est également responsable de l'incident.

Immédiatement après l'incident, Ben Gvir et Smotrich ont publié des déclarations s'opposant à ce démantèlement. "Le ministre Ben Gvir exige une discussion sur la conduite de l'administration civile concernant l'évacuation des avant-postes et la discrimination entre l'évacuation des Juifs et les Arabes qui s'emparent des terres", a indiqué son bureau. "Le ministre Ben Gvir a souligné que chacun doit respecter l'État de droit, mais sur la base d'une politique égale et uniforme", a poursuivi son bureau.

"Il est impossible que, lorsque les Arabes construisent dans toute la Judée et la Samarie, les autorités n'appliquent pas la loi, mais lorsqu'il s'agit de Juifs, l'administration procède à une application sélective", a-t-il souligné. "Le ministre de la Défense Yoav Galant a ordonné que l'évacuation soit effectuée malgré la directive, sans en parler au préalable au ministre Smotrich et en totale contradiction avec les accords de coalition qui sont à la base de l'existence du gouvernement."

"Le gouvernement soutient les implantations uniquement lorsqu'elles sont établies légalement et en coordination préalable avec le Premier ministre et les forces de sécurité, ce qui n'a pas été fait dans ce cas précis. Le Premier ministre tiendra une discussion sur cette question en début de semaine", a indiqué vendredi le bureau du Premier ministre.

"Cette colline est extrêmement essentielle et freine la prise de contrôle par l'Autorité palestinienne des terres de la nation dans la région, et protège la route qui traverse Shomron", a déclaré Son Har-Malech d'Otzma Yehudit, présent sur place. "Je demande au ministre de la Défense Galant d'arrêter les expulsions et les destructions, et de laisser les habitants pionniers à leur place".