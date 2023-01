Des drones prennent pour cible une base américaine en Syrie

"Les attaques de ce type sont inacceptables, elles mettent nos troupes et nos partenaires en danger"

Trois drones suicide ont pris pour cible vendredi une base américaine dans l'est de la Syrie, blessant deux combattants de l'opposition syrienne, a indiqué l'armée américaine. Aucun Américain n'a été blessé dans cette attaque.

L'identité des auteurs de l'attaque n'a pas été encore été déterminée, mais des combattants soutenus par l'Iran dans la région ont déjà mené de telles opérations par le passé. Des cellules dormantes de l'Etat islamique sont également actives dans la région.

Deux des drones ont été abattus et le troisième a frappé le complexe de la base d'al-Tanf, où les frontières de la Syrie, de l'Irak et de la Jordanie se rejoignent, a indiqué l'armée américaine. L'armée a déclaré que le drone qui a frappé le bâtiment a blessé deux membres de l'Armée libre syrienne, qui ont reçu un traitement médical.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, un observateur de la guerre de l'opposition, a indiqué que l'attaque avait probablement été menée par des combattants soutenus par l'Iran qui sont déployés dans différentes parties de la Syrie déchirée par la guerre.

"Les attaques de ce type sont inacceptables - elles mettent nos troupes et nos partenaires en danger et compromettent la lutte contre l'EI", a déclaré le porte-parole militaire américain Joe Buccino.

Il y a environ 900 soldats américains en Syrie, notamment dans le nord et dans les régions plus éloignées du sud et de l'est du pays.