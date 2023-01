Iran : un homme qui aurait brûlé un Coran lors d'une manifestation condamné à mort

"Au moins 109 manifestants risquent actuellement d'être éxécutés"

Un homme mentalement malade a été condamné à mort en Iran car il aurait brûlé un Coran lors d'une manifestation antirégime. Les groupes de défense des droits ont déclaré que l'homme avait été torturé en détention et avait fait l'objet d'un procès inéquitable, a rapporté jeudi The Guardian. Javad Rouhi a été condamné à mort pour trois chefs d'accusation: guerre contre Dieu, corruption et apostasie.

Sa famille n'a été autorisée qu'à une seule visite avant son audience. Javad Rouhi, qui souffre d'une grave maladie mentale, a été accusé d'être entré au quartier général de la police de la circulation en septembre dernier, avec deux autres personnes, et d'avoir mis le feu au bâtiment, et notamment à des copies du Coran.

AP Photo Des femmes fuient la police anti-émeute lors d'une manifestation pour protester contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans lors de son arrestation par la police des mœurs la semaine dernière en Iran, lundi 19 septembre 2022

Les médias officiels ont rapporté qu'il avait "avoué avoir détruit le quartier général et y avoir mis le feu." Rouhi a été empêché de choisir un avocat, les autorités judiciaires exigeant qu'il soit représenté par un défenseur de l'État, Habibullah Qazvini.

Iran Human Rights, basée en Norvège, a déclaré "qu’au moins 109 manifestants risquent actuellement d'être exécutés, condamnés à des peines de mort ou des condamnations. C'est un décompte au minimum, car la plupart des familles sont sous pression pour garder le silence, et on estime que le nombre réel est beaucoup plus élevé"

La semaine dernière le Parlement européen a demandé à l'UE d'inscrire les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, sur la liste noire des "organisations terroristes".