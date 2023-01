"Pas de normalisation avec Israël sans Etat palestinien" : Ramallah salue la position de Riyad

L'AP a exprimé sa gratitude pour le "soutien et l'assistance de l'Arabie saoudite aux droits du peuple palestinien"

L'Autorité palestinienne a salué les déclarations de l'Arabie saoudite selon lesquelles le royaume ne normaliserait pas ses relations avec Israël sans un État palestinien.

Jeudi, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al-Saud , a en effet déclaré à Bloomberg TV : "Nous avons toujours dit que nous pensons que la normalisation avec Israël est tout à fait dans l'intérêt de la région. Mais la vraie normalisation et la vraie stabilité ne viendront qu'en donnant de l'espoir et de la dignité aux Palestiniens, et cela nécessite de leur donner un État".

Ses remarques sont intervenues à la lumière de nouvelles discussions sur la possibilité que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham, une série de traités normalisant les relations diplomatiques entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

En réponse aux propos du ministre saoudien des Affaires étrangères, le ministère palestinien des Affaires étrangères a ainsi déclaré dans un communiqué qu'il "se félicitait des positions sincères du Royaume d'Arabie saoudite envers le peuple palestinien et ses difficultés".

Le ministère a également exprimé sa gratitude pour le "soutien et l'assistance de l'Arabie saoudite aux droits du peuple palestinien, incluant le soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et l'établissement d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales et à l'Initiative de paix arabe.

Avant cette dernière déclaration de Riyad, certains responsables palestiniens avaient exprimé leur inquiétude face aux informations selon lesquelles l'Arabie saoudite et Israël étaient sur le point de normaliser leurs relations. Ils s'étaient toutefois abstenus de critiquer publiquement les dirigeants saoudiens après avoir vraisemblablement reçu l'assurance que le roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al-Saud était opposé à une telle décision.