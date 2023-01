Tel Aviv : nouvelles protestations massives contre le projet de réforme de la justice

"Des gens qui aiment ce pays sont venus ici pour le défendre, pour défendre sa démocratie et ses tribunaux"

Pour la troisième semaine consécutive, des manifestants se sont rassemblés en masse samedi soir à Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme juridique du nouveau gouvernement israélien. Selon la police, ils étaient 100 000 au carrefour Azrieli, et 10 000 sur la place Habima.

L'ancien Premier ministre Yaïr Lapid ainsi que l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz ont pris la parole au cours du rassemblement. "Ce qui se passe ici aujourd'hui est une manifestation en faveur du pays. Des gens qui aiment ce pays sont venus ici pour le défendre, pour défendre sa démocratie et ses tribunaux", a déclaré Yaïr Lapid.

"Nous encourageons cette manifestation et la considérons comme un soutien à notre activité politique. Nous pouvons discuter de beaucoup de choses, mais pas de la démocratie israélienne. Nous sommes prêts à parvenir à des accords sur la réforme, mais cela ne signifie pas que nous ferons des compromis sur la démocratie. Il n'y aura pas de compromis sur la démocratie, sur l'État de droit et sur un système judiciaire fort et indépendant", a pour sa part affirmé Benny Gantz.

Tomer Neuberg/Flash90 Manifestants rassemblés au carrefour Azrieli à Tel Aviv, le 21 janvier 2021

Le célèbre romancier israélien David Grossman, présent lui aussi à la manifestation, a déclaré : "La maison est en feu. Il est temps d'affirmer qui nous sommes vraiment, et quel genre d'avenir nous léguons à nos enfants". "Tant d'Israéliens se sentent comme des étrangers dans leur propre pays, quelque chose ne va pas", a-t-il ajouté.

Tomer Neuberg/Flash90 Manifestants rassemblés à Tel Aviv, le 21 janvier 2023

Selon les résultats d'un sondage publiés sur la chaîne 12 vendredi, environ 40% des électeurs du bloc d'opposition exprimaient leur intention de participer aux manifestations ce samedi.

Par ailleurs, des dizaines d'Israéliens se sont rassemblés à Boston, Barcelone et Toronto appelant à "sauver la démocratie israélienne".

Suite aux manifestations de samedi dernier, Benjamin Netanyahou avait affirmé que le gouvernement "ne se laisserait pas ralentir par des slogans", et qu'il achèverait le processus de réformes du système judiciaire décrié par l'opposition. "Nous apporterons les corrections nécessaires au système judiciaire, nous avons l'intention de changer le système, de le sauver et non de le détruire afin de restaurer la confiance du public dans celui-ci'", avait-il déclaré.

