Cisjordanie : Itamar Ben-Gvir réclame la destruction de constructions bédouines en réponse à celle d'un avant-poste israélien

Des membres du parti Sionisme religieux boycotteront la réunion hebdomadaire du cabinet pour protester contre l'évacuation d'Or Haim

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a exigé l'évacuation immédiate du hameau bédouin illégal de Khan al-Ahmar, appelant à l'équité après la décision du ministre de la Défense vendredi d'évacuer un avant-poste illégal israélien, créé à la mémoire du rabbin Haim Drukman. "Le gouvernement n'imposera pas aux Juifs une loi et aux Arabes une autre", a déclaré Itamar Ben-Gvir.

La question de Khan al-Ahmar n'est pas nouvelle. En 2018, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait demandé au ministre de la Défense de l'époque, Avigdor Liberman, d'élaborer des plans pour raser le village, avant de se rétracter après une mise en garde de la Cour pénale internationale contre une telle décision.

Mais un an plus tard, la Haute Cour de justice, saisie par l'ONG de droite Regavin, a ordonné la destruction du village. Le processus a cependant été suspendu ces dernières années en raison de l'instabilité politique. Le gouvernement a jusqu'au 1er février pour présenter à la Haute Cour un plan visant à raser Khan al-Ahmar.

Courtesy (no credit) Les forces de police ont commencé à évacuer Givat Or Haim, qui a été établi ce soir près de la colonie de Megaledim en Cisjordanie

Des membres du Parti sioniste religieux de Betsalel Smotrich ont également manifesté leur mécontentement contre la décision du ministre de la Défense de vendredi, affirmant qu'ils boycotteraient la réunion hebdomadaire du cabinet, selon les médias israéliens. Ils ont déclaré dans un communiqué que ce boycott aurait lieu "pour protester contre la violation de l'accord de coalition" qui donne à Betsalel Smotrich l'autorité sur la Cisjordanie au sein du ministère de la Défense.

L'avant-poste illégal de Givat Or Haim a été installé jeudi soir, et Betsalel Smotrich avait ordonné au coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires de ne pas l'évacuer avant qu'il n'ait rencontré les responsables de l'implantation dimanche. Yoav Gallant, soutenu par Benjamin Netanyahou, a toutefois annulé cette instruction et l'avant-poste a été rasé, en dépit des protestations de Betsalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir.