La monnaie iranienne à son plus bas niveau historique face au dollar

La monnaie iranienne est tombée samedi à son plus bas niveau historique par rapport au dollar, Téhéran accusant la "guerre psychologique" de l'Occident d'être à l'origine de cette chute. Le dollar se vendait jusqu'à 447 000 rials sur le marché non officiel de l'Iran samedi, contre 430 500 la veille, selon le site de change Bonbast.com. Le rial a ainsi perdu 29 % de sa valeur depuis le début des manifestations anti-régime entamées en septembre dernier.

Le gouverneur de la banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farzin, a accusé la guerre psychologique menée contre Téhéran par l'Occident d'être responsable de cette chute sans précédent. "Aujourd'hui, la banque centrale n'est confrontée à aucune restriction en termes de devises étrangères et de ressources et de réserves d'or. C'est la tromperie des médias et les opérations psychologiques de nos ennemis qui sont les principaux facteurs à l'origine de la fluctuation du taux de change libre", a déclaré la chaîne de télévision publique IRIB, citant le gouverneur.

Cette chute intervient alors que le pays, de plus en plus isolé, fait face à de possibles sanctions de l'Union européenne contre l'organisation des Gardiens de la révolution ou certains de ses membres. Les liens entre l'UE et Téhéran se sont fortement détériorés ces derniers mois, alors que les efforts pour relancer les pourparlers nucléaires sont au point mort et que l'Iran mène une répression sans merci contre les manifestants anti-régime, dont certains ont été exécutés après des procès sommaires.

L'UE discute actuellement d'un quatrième cycle de sanctions contre l'Iran qui devrait inclure, selon des sources diplomatiques, des mesures contre les Gardiens de la révolution. Le Parlement européen a en outre demandé mercredi à l'UE d'inscrire le puissant groupe paramilitaire sur sa liste des organisations terroristes, l'accusant de réprimer les manifestations et de fournir des drones à la Russie.

Le registre des navires du Panama, le plus grand au monde, a enfin retiré son pavillon à 136 navires liés à la compagnie pétrolière d'État iranienne au cours des quatre dernières années, a annoncé cette semaine l'autorité maritime du pays.