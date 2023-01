Syrie : 16 morts après l'effondrement d'un immeuble à Alep

Parmi les victimes figurent des personnes originaires de la ville d'Afrine, plus au nord, et déplacées par la guerre

Un immeuble s'est effondré dans un quartier de la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, tôt dimanche, tuant au moins 16 personnes, dont un enfant, et plusieurs autres étant toujours portées disparues, ont rapporté les médias d'État syriens.

L'immeuble de cinq étages abritant une trentaine de personnes dans le quartier de Sheikh Maksoud, sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, s'est effondré dans la nuit. Des fuites d'eau ont affaibli les fondations de la structure, selon les médias.

Des dizaines de pompiers, de premiers intervenants et d'habitants couverts de débris et de poussière cherchaient dans les décombres les résidents restants à l'aide d'un bulldozer. Des proches des victimes attendaient anxieusement à proximité, tandis que d'autres pleuraient à l'entrée d'un hôpital voisin alors que les corps arrivaient dans des ambulances et à l'arrière de camions.

Hawar News, l'agence de presse des zones kurdes semi-autonomes de Syrie, a indiqué que sept personnes avaient été tuées et trois blessées, dont deux dans un état critique.

De nombreux bâtiments d'Alep ont été détruits ou endommagés au cours des onze années du conflit syrien, qui a fait des centaines de milliers de morts et déplacé la moitié des 23 millions d'habitants que comptait le pays avant la guerre. Bien que le gouvernement syrien du président Bachar al-Assad a repris la ville d'Alep aux groupes d'opposition armés, Sheikh Maksoud fait partie des quartiers contrôlés par les forces kurdes. Alep est la plus grande ville de Syrie et était autrefois son centre commercial.