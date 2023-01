Des diplomates boycottent la réunion de la Ligue arabe organisée par la Libye

L'Egypte, les Emirats et l'Arabie saoudite qui faisaient partie des absents, contestent la légitimité du gouvernement

Une poignée de chefs diplomatiques arabes se sont réunis dimanche dans la capitale libyenne, lors d'une rencontre boycottée par plusieurs ministres des Affaires étrangères qui ont fait valoir que le mandat du gouvernement basé à Tripoli avait pris fin, a rapporté l'Associated Press.

Cinq des 22 États membres de la Ligue arabe ont envoyé leurs ministres des Affaires étrangères à cette réunion périodique et consultative. Parmi eux se trouvaient de hauts responsables de l'Algérie et de la Tunisie voisines, ont rapporté les médias locaux.

Parmi les pays qui ont boycotté la réunion figure l'Égypte, qui a mis en doute la légitimité du gouvernement du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah après que le Parlement libyen, basé dans l'est du pays, a nommé un Premier ministre rival l'année dernière. Les ministres des Affaires étrangères des monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, n'étaient pas non plus présents, de même que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit.

AP Photo/Yousef Murad Le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah à Tripoli, en Libye

Najla Mangoush, ministre des Affaires étrangères de l'administration libyenne basée à Tripoli, a déclaré dans des commentaires télévisés qu'ils "insistent sur le plein exercice des droits de la Libye" au sein de la Ligue arabe, en référence à la direction tournante de l'organisation panarabe.

En septembre, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est retiré d'une session de la Ligue arabe présidée par Mme Mangoush, pour protester contre le fait qu'elle représente la Libye au sommet panarabe. Avant la réunion de dimanche, les autorités de la capitale libyenne ont accordé un jour de congé aux fonctionnaires et fermé les principales routes autour de l'aéroport de Mitiga, le seul aéroport fonctionnel de la capitale, et d'un hôtel de luxe où se déroulait la réunion.

L'impasse politique actuelle en Libye résulte de l'échec des élections de décembre 2021 et du refus de M. Dbeibah de quitter le pouvoir. En réaction, le Parlement libyen, basé dans l'est du pays, a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli. L'impasse prolongée entre les deux gouvernements a conduit à des affrontements à Tripoli l'année dernière, risquant le retour de la guerre civile dans cette nation riche en pétrole après des mois de calme relatif.