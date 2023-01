Dubaï va construire sa première mosquée imprimée en 3D au monde

Une fois terminée, la mosquée pourra accueillir 600 fidèles

L'émirat de Dubaï prévoit de construire la première mosquée imprimée en 3D au monde, qui sera prête au début de 2025. Selon un rapport publié par The National la semaine dernière, le département des affaires islamiques et des activités caritatives de Dubaï (IACAD) a annoncé que la construction de la mosquée de 2 000 mètres carrés à Bur Dubaï débutera en octobre. Une fois terminée, la mosquée pourra accueillir 600 fidèles. Bur Dubaï est l'un des plus anciens quartiers des Émirats arabes unis.

Le directeur du département d'ingénierie de l'IACAD, Ali Al-Suwaidi, a déclaré lors d'une conférence de presse que "le coût est 30 % plus élevé que la construction normale de la mosquée, car il s'agit de la première du genre au monde." "Nous pensons que le coût sera similaire à l'avenir avec une garantie de construction de 30 ans", a-t-il ajouté.

L'impression 3D de la structure du bâtiment prendra environ quatre mois, et 12 mois supplémentaires seront nécessaires pour l'aménagement complet des installations de la mosquée, a indiqué l'IACAD. Trois salariés feront fonctionner l'imprimante 3D robotisée, qui imprimera deux mètres carrés par heure.

Ce projet est la dernière étape en date de la stratégie d'impression 3D de Dubaï, lancée en 2016 par le dirigeant Cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Cette initiative vise à positionner Dubaï à l'avant-garde dans le domaine de la technologie d'impression 3D d'ici 2030.

En 2015, des plans ont également été dévoilés pour construire le premier bureau imprimé en 3D au monde, qui a été ouvert l'année suivante. En 2019, une entreprise américaine a construit le plus grand bâtiment imprimé en 3D au monde - le Centre pour l'innovation de la municipalité de Dubaï.

Hamad Al-Shaibani, directeur général de l'IACAD, a déclaré que Dubaï est déjà un pionnier dans l'utilisation de la technologie d'impression 3D et de la durabilité qui réduira son empreinte carbone. "L'utilisation de l'impression 3D réduira les déchets de matériaux de construction. Elle est respectueuse de l'environnement. La mosquée représente la vision de nos sages dirigeants", a-t-il affirmé.