Cisjordanie : un Palestinien abattu par erreur par l'armée après avoir été pris pour un terroriste

"L'incident n'aurait pas dû se terminer de cette manière"

Une enquête menée par Tsahal a déterminé que la mort d'un Palestinien tué par des soldats il y a une semaine après avoir été pris pour un terroriste résultait d'une erreur de l'armée. "L'incident n'aurait pas dû se terminer de cette manière", concluent les investigations dont les conclusions, publiées lundi, seront transmises au bureau du procureur militaire pour examen.

Ahmed Kaahla, 45 ans, a été abattu par des soldats de Tsahal devant son fils, à un poste de contrôle près du quartier de Silwad, à proximité de Jérusalem-Est. Selon les circonstances de l'incident relatées dans l'enquête militaire menée par le commandant de la brigade, un embouteillage important s'était formé au poste de contrôle et les chauffeurs s'étaient mis à klaxonner et à crier jusqu'à ce que les soldats lancent une grenade assourdissante.

Lorsqu'Ahmed Kaahla et son fils sont arrivés pour l'inspection de leur véhicule, l'homme, nerveux, a tenté de sortir de sa voiture. Le commandant de la force l'a alors forcé à rester à l'intérieur et l'a aspergé de gaz poivré. Les militaires ont finalement sorti le Palestinien du véhicule pour le fouiller, mais il s'y est opposé et une confrontation s'en est suivie : tandis que l'un des combattants essayait de frapper Ahmed Kaala avec son arme, celui-ci a tenté de s'en emparer. Le soldat a alors tiré sur la partie supérieure de son corps, le tuant sur le coup.

L'enquête a été ouverte après qu'un Palestinien ayant assisté à l'incident a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une tentative d'attentat. Dans son témoignage diffusé sur Kan, il expliquait que le Palestinien avait reçu du gaz poivré après avoir provoqué les soldats. "Lorsqu'il est sorti de son véhicule, il a bougé les mains dans tous les sens et il a été abattu", a affirmé le témoin. De son côté, le frère du défunt a relaté que ce dernier avait été abattu sans raison alors qu'il se rendait au travail avec son fils de 19 ans.

L'armée israélienne a d'abord signalé qu'Ahmed Kaahla avait lancé des pierres et tenté de poignarder des soldats, avant de modifier sa version, affirmant qu'il avait tenté de voler une arme après avoir été arrêté pour inspection. Dans une vidéo de l'incident, on voit la victime se débattre avec les soldats après avoir été sorti du véhicule, puis quelques secondes plus tard, être abattu à bout portant