Les Israéliens pourraient bientôt pouvoir visiter les îles saoudiennes

La normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël ne serait qu'une question de temps

Selon le journal Globes, les détenteurs de passeports israéliens pourront bientôt s'envoler pour l'Arabie saoudite, pour visiter les îles de Tiran et Sanafir, sur la mer Rouge, qu'elle a achetées à l'Égypte en 2016. L'Arabie saoudite prévoit de construire un pont reliant les îles à l'Égypte. Toutefois, Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations diplomatiques officielles et les citoyens ne peuvent donc pas se rendre dans les deux pays.

La vision à long terme du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane consiste à développer son pays et à l'ouvrir au monde, notamment en lançant d'énormes projets touristiques le long de la côte de la mer Rouge jusqu'au golfe d'Eilat. Les Saoudiens prévoient également de faire des îles de Tiran et de Sanafir des destinations touristiques très fréquentées, avec des hôtels et des casinos.

L'accord fixant la frontière maritime entre l'Égypte et l'Arabie saoudite a été signé en 2016 malgré l'opposition de certains en Égypte. Tiran et Sanafir ont été restituées à l'Égypte par Israël dans le cadre de l'accord de paix et certains considèrent les îles comme des terres égyptiennes sacrées. Israël a exigé que le transfert de propriété des îles ne viole pas son accord de paix avec l'Égypte, qui stipulait qu'une force multinationale dirigée par les États-Unis y opérerait.

Après la réélection de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre, les discussions ont repris entre les parties au sujet des avantages pour les touristes israéliens.

À ce stade, l'Égypte aurait un droit de veto sur ce qui se passe sur les îles et le maintien de l'accord de paix et la possibilité pour les Israéliens de passer leurs vacances sur les îles. Les détenteurs de passeports israéliens entrant en Égypte par l'aéroport de Taba ou de Sharm el-Sheikh pourront passer du temps dans les hôtels et les casinos gérés par des sociétés saoudiennes sur les îles.

La normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël ne serait qu'une question de temps, selon un document officiel consulté en exclusivité par i24NEWS. D'après de hauts responsables saoudiens, le prince héritier Ben Salmane conditionnerait toutefois les progrès dans l'établissement de relations bilatérales à un soutien américain renforcé à son pays.