Oman accueille le championnat sportif IronMan début février

Le Sultanat d'Oman accueillera cette année le championnat IronMan, un événement sportif international, à Mascate, sous les auspices du ministère du Patrimoine et du Tourisme. L'IronMan est une compétition de triathlon longue distance dans laquelle trois sports s'enchaînent : la natation, le cyclisme et la course à pied.

L'événement se tiendra du 2 au 4 février à la plage d'Al Qurum et devrait contribuer à relancer le tourisme sportif dans le gouvernorat de Mascate. Le Sultanat avait déjà accueilli le championnat en 2022 à Mascate, en plus de l'accueillir en septembre 2022 dans la ville de Salalah, dans le gouvernorat du Dhofar.

Ce championnat est parrainé, sur le plan de l'organisation et du marketing, par diverses institutions gouvernementales et privées du Sultanat, notamment le ministère du Patrimoine et du Tourisme, le ministère de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, la municipalité de Mascate, la Sohar International Bank et d'autres institutions.

Le mois dernier, le Conseil de la Choura d'Oman a renforcé sa loi de boycott envers Israël, à un moment où l'État juif fait pression pour obtenir de pouvoir survoler le pays du Golfe afin de raccourcir la route vers l'Inde. Selon l'agence de presse omanaise WAF, le Conseil de la Choura a amendé la loi sur le boycott pour en étendre la portée. L'amendement doit maintenant être examiné par le comité législatif et juridique d'Oman, selon WAF. Le président du Conseil, Yaqoub Al-Harithi, a déclaré que cette nouvelle disposition visait à "une expansion de la criminalisation et une expansion du boycott de cette entité", selon WAF.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait rencontré en 2018, le sultan omanais Qaboos bin Said, aujourd'hui décédé. Cette même année, le ministre omanais des Affaires étrangères, Yusuf bin Alawi, s'était rendu à la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem.