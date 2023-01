L'HRW craint "un autre Gaza" en Cisjordanie

"Cette politique est conçue pour affaiblir les liens sociaux, culturels et intellectuels" écrit l'HRW

Les nouvelles directives israéliennes s'appliquant à l'entrée des étrangers en Cisjordanie isolent davantage les Palestiniens qui y résident et risquent de transformer ce territoire palestinien "en un nouveau Gaza", selon l'ONG Human Rights Watch (HRW). La nouvelle procédure d'entrée en Cisjordanie publiée en 2022 pour les étrangers souhaitant y résider, travailler, faire du bénévolat ou étudier a été vivement condamnée par l'Union européenne, les Etats-Unis et plusieurs organisations de défense des droits humains.

La nouvelle réglementation est censée s'appliquer pour une durée d'essai de deux ans, mais de grandes interrogations demeurent.

"En rendant plus difficile pour les gens de passer du temps en Cisjordanie, Israël fait un pas de plus vers la transformation de la Cisjordanie en un autre Gaza, où deux millions de Palestiniens vivent pratiquement isolés du monde extérieur depuis plus de 15 ans", a écrit HRW dans un communiqué. "Cette politique est conçue pour affaiblir les liens sociaux, culturels et intellectuels que les Palestiniens ont essayé de maintenir avec le monde extérieur" et menace "d'isoler davantage les Palestiniens en les écartant de leurs proches et de la société civile mondiale", ajoute l'organisation américaine de défense des droits humains.

Depuis plusieurs mois, un regain de tension est palpable notamment en Cisjordanie et à Jérusalem-Est où de nombreux terroristes prévoient des attaques contre les Israéliens. Les forces de Tsahal et du Shin Bet mènent des raids quotidiens en Cisjordanie pour déjouer les attentats et arrêter les suspects.