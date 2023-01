Les économies du Golfe vont ralentir cette année en raison de la faiblesse de la demande de pétrole (sondage)

"Les pays du Golfe continueront probablement à surpasser de nombreuses économies développées en termes de croissance du PIB"

Les économies des six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) connaîtront cette année une croissance deux fois moindre qu'en 2022, les revenus pétroliers subissant le contrecoup d'un léger ralentissement mondial attendu, selon un sondage d'économistes réalisé par l'agence de presse Reuters.

Les prix du pétrole brut, l'un des principaux moteurs des économies du Golfe, ont baissé de plus d'un tiers par rapport aux sommets atteints l'an dernier et devraient rester sous pression cette année en raison des craintes d'une récession dans les grandes économies qui saperait la demande. Selon le sondage réalisé du 9 au 23 janvier, la croissance globale des six économies du CCG devrait s'établir en moyenne à 3,3 % et 2,8 % cette année et l'année prochaine respectivement, contre 4,2 % et 3,3 % lors du sondage précédent.

"Les perspectives pour 2023 sont plus prudentes compte tenu de l'environnement extérieur plus faible, même si le CCG continuera probablement à surpasser de nombreuses économies développées en termes de croissance du PIB", a écrit Khatija Haque, responsable de la recherche et économiste en chef chez la banque Emirates NBD.

"Alors que la croissance de la production de pétrole et de gaz devrait ralentir cette année, la poursuite des investissements visant à stimuler la capacité de production dans la région devrait permettre au secteur de contribuer à nouveau positivement au PIB global en 2023." Le baril de Brent devrait s'établir en moyenne à 89,37 dollars en 2023, soit près de 4,6 % de moins que le consensus de 93,65 dollars d'une enquête réalisée en novembre et moins que la moyenne de 99 dollars observée l'an dernier, selon un sondage distinct de Reuters.

AP / Amr Nabil 2019 ©

L'Arabie saoudite, première économie de la région et premier exportateur de pétrole brut, devrait connaître une croissance de 3,4 % cette année et de 3,1 % en 2024, soit une performance légèrement supérieure à celle de la région dans son ensemble. L'économie a connu une croissance record de 8,8 % en 2022. La croissance économique des Émirats arabes unis devrait atteindre 3,3 % cette année, contre 6,4 % l'an dernier.

Parmi les autres pays du Golfe - Qatar, Oman et Bahreïn - la croissance devrait se situer entre 2,4 % et 2,7 % en 2023. Le Koweït devrait connaître une croissance de 1,7 %. Malgré la baisse de la croissance du PIB pétrolier, la croissance non pétrolière devrait rester solide en 2023, selon les économistes de l'enquête. Les analystes s'attendent à ce que les principales économies du Golfe continuent d'afficher des excédents de la balance courante, en raison des prix relativement élevés du pétrole.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït devraient connaître une croissance à deux chiffres de leurs excédents courants en 2023, tandis qu'Oman et Bahreïn devraient connaître une croissance à un chiffre. Les perspectives d'inflation étaient modestes, mais variables, le taux le plus bas étant de 1,9 % à Oman et le plus élevé de 3,1 % aux Émirats arabes unis.