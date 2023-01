John Legend se produit au Formula Diriyah E-Prix en Arabie saoudite le 28 janvier

John Legend, compositeur, pianiste, acteur et chanteur de soul et de R'n'B américain est passionné de musique depuis l'enfance

Le chanteur américain John Legend se produira au Formula Diriyah E-Prix en Arabie saoudite le 28 janvier prochain, en compagnie du DJ saoudien Dani Bogari, de la chanteuse égyptienne Esseily, du chanteur égyptien Hamaki, du rappeur américano-marocain French Montana, du DJ néerlandais Martin Garrix et du chanteur américain Miguel.

Organisée par le ministère des sports en coopération avec la Fédération saoudienne des automobiles et des motocycles, et dans le cadre des activités de la deuxième édition de la saison de Diriyah, la course se tiendra les 27 et 28 janvier. Dans l'un des plus importants sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, le circuit international de Diriyah accueille des courses et des compétitions, avec la participation de 12 équipes et 24 concurrents dans 13 villes.

John Legend, père de trois enfants depuis quelques jours, époux du top model Chrissy Teigen, compositeur, pianiste, acteur et chanteur de soul et de R'n'B américain est passionné de musique depuis l'enfance. Il a sorti son premier album "Get Lifted" en automne 2004, sous le label GOOD Music, fort de collaborations avec le rappeur et producteur Kanye West sur "Number One" et avec Snoop Dogg sur "I Can Change". En 2015, il remporte de nombreux prix pour le titre "Glory", en duo avec Common et participe à la bande originale du film Selma. Common et John Legend obtiennent alors l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Le 25 mars 2017, il avait chanté "All Of Me" et "Love Me Now", au pied du Château de la belle aux bois dormants, à Disneyland Paris, à l'occasion des 25 ans du parc.