Netanyahou a rencontré le roi Abdallah à Amman

Les deux dirigeants ont salué l'"amitié et le partenariat de longue date" entre les deux pays

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est envolé ce mardi pour la Jordanie pour une rencontre avec le roi Abdallah II. Les deux dirigeants ont discuté des questions régionales, mettant l'accent sur la coopération stratégique, sécuritaire et économique entre Israël et la Jordanie, qui contribue à la stabilité de la région. En outre, les deux hommes ont salué l'amitié et le partenariat de longue date entre l'État d'Israël et le Royaume de Jordanie.

Le roi Abdallah a souligné l'"importance de respecter le statu quo historique et juridique dans la mosquée Al Aqsa et la nécessité de maintenir le calme et de cesser tout acte de violence", afin d'ouvrir "la voie à un horizon politique pour le processus de paix, appelant à mettre fin à toute mesure susceptible de compromettre les perspectives de paix".

"Le roi a réaffirmé la position inébranlable de la Jordanie en faveur de la solution des deux États, qui garantit la création d'un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité", affirme le communiqué. Les discussions ont également porté sur les liens bilatéraux et sur la nécessité pour le peuple de l'Autorité palestinienne de bénéficier des projets économiques et régionaux.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Ayman Safadi, le directeur du bureau de Sa Majesté Jafar Hassan, le directeur du département des renseignements généraux, le général de division Ahmad Husni, et la délégation israélienne qui les accompagnait ont assisté à la réunion.