L'adhésion des Emirats à l'éducation sur la Shoah se heurte à de vieux préjugés

"L'Holocauste est un sujet difficile à aborder dans le monde musulman"

Les Émirats arabes unis rompent avec la tradition régionale en prévoyant d'enseigner l'Holocauste aux élèves, bien qu'une grande partie du monde arabe nie le génocide des Juifs d'Europe par les nazis. Dans le monde musulman, la Shoah est considérée comme un sujet tabou, et son enseignement a suscité des réactions négatives de la part de ceux qui nient qu'elle ait jamais eu lieu, et qui accusent Israël de la politiser.

Mais le ministère de l'Education émirati a récemment annoncé qu'il collaborerait avec le mémorial israélien de l'Holocauste Yad Vashem afin d'inclure ce sujet dans ses programmes scolaires. C'est un autre signe du réchauffement des liens entre l'État juif et les EAU, qui ont également ouvert une galerie de l'Holocauste à Dubaï - la seule exposition sur le sol arabe qui documente la "Shoah". "Le programme scolaire des Émirats arabes unis... répond étroitement aux normes internationales en matière de paix et de tolérance - il enseigne le rétablissement de la paix, la tolérance religieuse et l'acceptation de l'autre", a déclaré Marcus Sheff, PDG d'IMPACT-se, à i24NEWS.

L'Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire (IMPACT-se) est une ONG israélienne qui surveille les programmes scolaires dans le monde entier, afin de déterminer si le matériel est conforme aux normes internationales et de préconiser des changements si nécessaire. M. Sheff a toutefois fait remarquer qu'au moment où son association a rédigé le rapport sur le programme scolaire émirati, celui-ci n'enseignait pas l'Holocauste.

"Après la publication de notre rapport, nous avons été invités à travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis afin de travailler sur ses normes et de discuter d'autres éléments qui pourraient être inclus dans son programme d'études", a-t-il déclaré. "Le programme des EAU est d'un niveau extrêmement élevé. C'est le genre de normes que les pays de la région devraient imiter."

"L'Holocauste est un sujet difficile à aborder dans le monde musulman", a poursuivi M. Sheff. "Il est bizarre que cette terrible, horrible tragédie, la destruction des Juifs d'Europe, soit considérée comme de la propagande sioniste dans tout le monde musulman. Et pas seulement dans le monde musulman, mais aussi dans certaines régions d'Europe ou des États-Unis. Les Émirats arabes unis vont à l'encontre de cette tendance, ils sont des précurseurs à bien des égards. Et c'est une autre façon pour eux d'ouvrir cette nouvelle voie", a-t-il conclu.