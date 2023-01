Des programmeurs israéliens aux "Olympiades de la cybersécurité" à Dubaï

Les programmeurs les plus respectés au monde se sont réunis au Burj Khalifa de Dubaï

Les prodiges israéliens de la cybersécurité aux Émirats arabes unis vont se disputer un prix d'un million de dollars dans le cadre des "Olympiades de la cybersécurité" à Dubaï. Les programmeurs les plus respectés au monde se sont réunis au Burj Khalifa de Dubaï pour s'affronter dans trois scénarios de cyberattaques différents : voitures autonomes, ransomware (logiciel malveillant) sur les hôpitaux, et failles de sécurité sur les banques. Ceux qui terminent dans le top 10 pourront accéder au second tour pour tenter de remporter 1 million de dollars.

Le Dr Mohamad al-Kuwaiti, responsable de la cybersécurité du gouvernement émirati, ainsi que l'envoyé d'Israël aux EAU, Amir Hayek, les anciens chefs des établissements de sécurité israéliens, le Mossad et le Shin Bet, et d'éminents cyber experts israéliens seront eux aussi sur place, "une situation totalement inimaginable il y a deux ans", a affirmé Mohamad al-Kuwaiti à i24NEWS. Vous voyez des petites, moyennes et grandes entreprises ici, des gens en concurrence avec nous, pour travailler ensemble pour une seule cause - la cybersécurité. Notre objectif est de construire une résilience et c'est ici que cela aura lieu réellement."

Caroline Haïat/i24NEWS Dubaï

Sur place, la société israélienne CyTaka organise par ailleurs le championnat mondial de cybersécurité des nations, en partenariat avec le Conseil émirati de cybersécurité. Alors qu'Israël s'efforce de faire de nouvelles percées diplomatiques dans le monde arabe, les entreprises de cybernétique comme CyTaka voient le potentiel de s'étendre à de nouveaux horizons grâce à de telles initiatives.

La cybersécurité est l'un des domaines de coopération qui s'est majoritairement développé depuis la signature des accords d'Abraham en 2020.