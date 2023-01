L'Autorité palestinienne annonce la fin de la coopération sécuritaire avec Israël

Ramallah est en colère et Israël se prépare à tous les scénarios possibles

Le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé ce jeudi soir la fin de la coordination sécuritaire avec Israël à la suite l'opération anti-terroriste menée par Tsahal dans le camp de réfugiés de Jénine au cours de laquelle dix personnes ont été tuées, pour la plupart des terroristes. L'Autorité palestinienne et les organisations du Hamas et Jihad islamique ont affirmé qu'il s'agissait d'un "massacre" et ont appelé la communauté internationale à intervenir.

"A la lumière des agressions répétées contre notre peuple et des violations d'accords signés, notamment sécuritaires, nous considérons que la coordination sécuritaire avec le gouvernement d'occupation israélien cesse d'exister à partir de maintenant", a indiqué dans un communiqué le bureau du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Les Palestiniens ont déjà tenté de mettre fin à cette coordination en 2020, sans grand succès. Israël et l'Autorité palestinienne entretiennent des liens en matière de sécurité dans le cadre d'un effort commun pour contrecarrer les terroristes. Les tentatives palestiniennes de suspendre cette coordination ont été de courte durée, en partie en raison des avantages qu'ils tirent de cette relation, mais aussi en raison des pressions américaines et israéliennes pour la maintenir.

Un responsable palestinien a déclaré que Ramallah envisageait également de déposer des plaintes auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, de la Cour pénale internationale et d'autres organismes internationaux.

"Israël se prépare à tous les scénarios possibles", a précisé le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou à la fin d'une évaluation de la situation sécuritaire. Craignant des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, la municipalité de Sderot a annulé une représentation du comédien Ori Hizkiah qui devait avoir lieu ce jeudi soir dans la ville. Près de barrière de sécurité de la bande de Gaza, des Palestiniens ont commencé à manifester et à brûler des pneus.