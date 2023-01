L'Arabie saoudite condamne l'opération antiterroriste israélienne à Jénine

L'Arabie saoudite condamne les "graves violations du droit international par les forces d'occupation israéliennes"

L'Arabie saoudite a fermement condamné, jeudi, le raid israélien à Jénine qui a fait dix morts, a rapporté l'agence de presse publique SPA. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré qu'il dénonçait "l'assaut des forces israéliennes sur la ville" qui a conduit à "la chute d'un certain nombre de victimes."

Le ministère a affirmé que l'Arabie saoudite condamnait les "graves violations du droit international par les forces d'occupation israéliennes" et appelait la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour "mettre fin à l'occupation, arrêter l'escalade et les agressions israéliennes, et fournir la protection nécessaire aux civils", selon SPA.

Le Koweït et Oman ont également condamné l'attaque, ont indiqué leurs agences de presse nationales jeudi.

L'armée israélienne a déclaré avoir envoyé des forces spéciales à Jénine pour arrêter des membres du groupe terroriste du Jihad islamique soupçonnés d'avoir perpétré et planifié "de multiples attaques terroristes majeures", et avoir abattu plusieurs d'entre eux après qu'ils ont ouvert le feu. Les médiateurs des Nations unies et des pays arabes ont déclaré qu'ils étaient en pourparlers avec Israël et les factions palestiniennes dans l'espoir d'éviter une escalade après l'affrontement de Jénine, l'une des zones du nord de la Cisjordanie où les opérations israéliennes se sont intensifiées l'année dernière.