Iran : un mort dans une attaque à l'ambassade d'Azerbaïdjan

Le chef de la sécurité de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran a été tué et deux autres gardes blessés

Un homme a été arrêté vendredi à Téhéran après avoir tué le chef de la sécurité de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran et blessé deux autres gardes, a indiqué la police iranienne, qui parle de motifs personnels selon les premiers éléments de l'enquête. Plus tôt, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères avait fait état d'une attaque armée contre l'ambassade ayant fait "un mort et deux blessés". Selon la police de Téhéran, l'agresseur a été immédiatement interpellé.

AFP Des impacts de balles sur la porte de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran le 27 janvier 2023, suite à une attaque

"Un homme armé d'une kalachnikov a tué le chef de la garde de la mission diplomatique", ajoutant que les gardes blessés étaient dans un état "satisfaisant" et qu'une enquête avait été ouverte, indique un communiqué du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

"L'assaillant contre l'ambassade d'Azerbaïdjan a été arrêté", a déclaré le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi, à l'agence de presse iranienne Tasnim. Selon lui, "cette personne était entrée à l'ambassade avec ses deux jeunes enfants". "Lors de l'enquête préliminaire, l'agresseur a évoqué comme motif des problèmes personnels et familiaux", a-t-il précisé. Plus tard, le même général a indiqué à la télévision que l'agresseur est un Iranien marié à une Azerbaïdjanaise. "Il prétend que son épouse est retenue à l'ambassade depuis neuf mois", a-t-il dit, sans plus de détails. "Un ressortissant azerbaïdjanais a été tué lors de l'attaque qui semble être un membre de l'ambassade et, selon des collègues, le premier secrétaire de l'ambassade", a-t-il ajouté.

AFP Des policiers montent la garde devant l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran, le 27 janvier 2023, après une attaque

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné dans un communiqué "l'attaque armée (...) qui a malheureusement entraîné la mort d'une personne". La diplomatie russe s'est, elle, déclarée "choquée" par cette attaque.

Les relations entre Bakou et Téhéran sont traditionnellement délicates, l'Azerbaïdjan turcophone étant un proche allié de la Turquie, une rivale historique de l'Iran. Téhéran redoute également que le territoire azerbaïdjanais ne soit utilisé pour une éventuelle offensive contre l'Iran par Israël, le principal fournisseur d'armes à Bakou.