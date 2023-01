Mahmoud Abbas ne condamne pas les attentats et tient Israël pour "responsable de l'escalade"

Les Palestiniens "appellent la communauté internationale et l'administration US à obliger le gouvernement d'occupation à cesser ses démarches unilatérales"

Alors que le monde entier condamne les attentats qui ont frappé Jérusalem vendredi soir et samedi matin faisant 7 morts et 5 blessés, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'a pas condamné, et a tenu responsable Israël de l'escalade des tensions.

Les dirigeants palestiniens attribuent l'entière responsabilité au gouvernement israélien "pour la dangereuse escalade due à ses crimes qui ont entraîné la mort de 31 Palestiniens le mois dernier", a-t-il dit. Un communiqué de l'agence de presse palestinienne indique que les dirigeants palestiniens ont convoqué aujourd'hui une réunion dirigée par le chef de l'Autorité palestinienne, au cours de laquelle ils ont discuté des derniers développements.

"Nous prévenons que la poursuite de cette approche conduira à une nouvelle détérioration de la situation qui menacera la sécurité et la stabilité de toute la région", ont-t-ils précisé. Les dirigeants palestiniens "appellent la communauté internationale et l'administration américaine à obliger le gouvernement d'occupation à cesser ses démarches unilatérales".

Les Emirats, Bahreïn, les Etats-Unis, l'Allemagne, la France ou encore l'Ukraine ont présenté à Israël leurs condamnations et leurs condoléances.

Il y a deux jours, le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé la fin de la coordination sécuritaire avec Israël à la suite de l'opération anti-terroriste menée par Tsahal dans le camp de réfugiés de Jénine, au cours de laquelle dix personnes ont été tuées, pour la plupart des terroristes. L'Autorité palestinienne et les organisations du Hamas et Jihad islamique ont affirmé qu'il s'agissait d'un "massacre" et ont appelé la communauté internationale à intervenir.